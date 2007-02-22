Пекин, 23 июня, 2022, 04:45 — ИА Регнум. Последняя версия законопроекта о защите реки Хуанхэ, «реки-матери» китайской нации, была представлена на текущей сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) для второго чтения 21 июня, сообщает агентство Синьхуа.

Peretrem.com Хуанхэ — желтая река

Постоянный комитет ВСНП 13-го созыва, высшего законодательного органа Китая, начал свою 35-ю сессию 21 июня для рассмотрения многочисленных законопроектов и поправок к ним.

Законопроект содержит расширенное содержание, касающееся мер по защите и восстановлению бассейна реки Хуанхэ, поддерживает комплексное сохранение и восстановление горных, водных, лесных, сельскохозяйственных угодий, озер, лугов, пустынь и ледовых экосистем в регионе, а также запрещает любой промышленный вылов природных рыбных ресурсов в ключевых районах.

В нем предусматривается, что должны быть добавлены соответствующие механизмы экологической оценки и мониторинга, реализованы проекты по восстановлению окружающей среды в ключевых регионах, а туристическая деятельность не должна нарушать региональное экологическое и культурное наследие.

В нем также указывается, что региональные населенные пункты на уровне провинций могут создавать координационные механизмы для содействия охране окружающей среды и высококачественному развитию. Утверждается также, что необходимо создать и внедрить единую систему распределения с минимальным воздействием на водную флору и фауну и их среду обитания для устранения дисбаланса водных и песчаных ресурсов в бассейне реки Хуанхэ.

Законопроект также включает в себя такие аспекты, как стимулирование соответствующих технологических инноваций, развитие экологически чистой энергетики в местных условиях и содействие созданию культурной системы Хуанхэ.