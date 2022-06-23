Пекин, 23 июня, 2022, 04:43 — ИА Регнум. Китайские законодатели рассматривают проект закона о сохранении черноземов, который предусматривал бы постоянное государственное финансирование и целевые меры защиты в рамках усилий по обеспечению безопасности зерна в стране, сообщает агентство Синьхуа.

carlfbagge Чернозем

Законопроект был представлен на рассмотрение в третьем чтении 21 июня на продолжающемся заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), высшего законодательного органа Китая.

Чернозем, или черноземная почва, встречающаяся в северо-восточных провинциях Китая Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин, а также в некоторых частях автономного района Внутренняя Монголия, дает около четверти общего объема производства зерна в стране, что делает его критически важным для продовольственного снабжения Китая.

Но годы чрезмерной мелиорации разрушили питательные вещества почвы, и ее черноземный слой истончается, создавая угрозу экологической безопасности страны и устойчивому развитию сельского хозяйства. Государственные инвестиции в защиту черноземов должны быть обеспечены наряду с комплексными мерами защиты в области инженерии, агротехники, сельскохозяйственной техники и биологии, говорится в законопроекте.

Согласно проекту, объем охранной зоны чернозема должен быть надлежащим образом разграничен и скорректирован на основе как его предыдущей рекультивации, так и текущего использования, чтобы лучше защищать и восстанавливать чернозем систематическим, поэтапным и целенаправленным образом. Он предусматривает более суровое наказание для тех, кто вызывает эрозию почвы в черноземных районах, в соответствии с соответствующими законами и нормативными актами.

Подчеркивая важность государственных хозяйств в сохранении черноземов, в проекте содержится призыв к фермам подавать прекрасный пример в усилиях по защите и быть объектом надзора и инспекции. Его первое и второе чтения состоялись в декабре 2021 года и апреле этого года соответственно.