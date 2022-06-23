Наньчан, Китай, , 04:40 — REGNUM Штаб по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий засухи в провинции Цзянси на востоке Китая повысил уровень реагирования на чрезвычайные ситуации по борьбе с наводнениями до II уровня с 20 июня, поскольку около 485 000 жителей пострадали от затяжных дождей, сообщает агентство Синьхуа.

Река Янцзы

С 18 по 20 июня сильные дожди и наводнения обрушились на 55 уездов провинции Цзянси, в результате чего пострадало 43 300 гектаров посевов. По данным штаб-квартиры, прямые экономические потери от наводнений достигли 470 млн юаней (около $70,3 млн).

Местный метеорологический департамент сообщил, что 22 июня осадки в Цзянси немного ослабли, но сильные дожди обрушились на его южную и восточную части. 22 июня пояс дождей переместился на север, в бассейн реки Янцзы.

Постоянные дожди также обрушились с 17 июня на соседнюю провинцию Хунань. По данным провинциального штаба по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий засухи, по состоянию на 21 июня от ливней в провинции Хунань пострадали 250 473 человека.

Сильные осадки привели к обрушению 94 домов, вынудив 51 143 местных жителей переселиться, и повредили более 21 607 гектаров посевов. В верховьях реки Сянцзян вызванное дождем наводнение привело к тому, что уровень воды превысил предупреждающий уровень.