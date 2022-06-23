Пекин, 23 июня, 2022, 04:34 — ИА Регнум. За последние десять лет Китай нанял на 1,48 млн больше штатных учителей для обязательного образования в стране, в результате чего общее число таких учителей достигло 10,57 млн, показали статистические данные, опубликованные Министерством образования КНР, передает 21 июня агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В настоящее время в Китае насчитывается 158 млн учащихся в 207 000 школах с девятилетним обязательным образованием. Показатель удержания в системе обязательного образования достиг 95,4% по сравнению с 91,8% в 2012 году. Девятилетнее обязательное образование в Китае включает шесть лет начальной школы и три года неполной средней школы с бесплатным обучением.

За период с 2012 по 2021 год обязательное образование в Китае достигло сбалансированного развития на уровне округов, основанного на полном охвате, заявил на пресс-конференции представитель министерства Люй Юйган. Лю добавил, что все ученики, которые бросили учебу по финансовым причинам, были выявлены и им помогли вернуться в школу вовремя.

Страна также уделяет особое внимание обеспечению равных прав на образование для детей с ограниченными возможностями. В 2021 году в специальных учебных заведениях страны обучалось около 920 000 учащихся, что на 142,8% больше, чем десять лет назад.

Программа улучшения питания для сельских учащихся ежегодно приносила пользу 37 млн детей, благодаря чему доля соответствующих учащихся, сдающих тесты на физическое здоровье, увеличилась с 70,3% в 2012 году до 86,7% в прошлом году.

За десятилетие правительства всех уровней инвестировали более 1 трлн юаней (более $149 млрд), чтобы сократить разрыв между условиями в городских и сельских школах и обеспечить доступ к Интернету во всех школах обязательного образования.