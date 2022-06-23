Пекин, , 04:31 — REGNUM Три космонавта пилотируемой миссии «Шэньчжоу-13» были награждены медалями за заслуги в космической деятельности Китая, сообщает 21 июня агентство Синьхуа.

Модель китайского космического корабля «Шэньчжоу» Красоткин

Чжай Чжиган, командир миссии, и Ван Япин, первая женщина на китайской космической станции, были награждены медалями за аэрокосмические достижения второго класса, а Е Гуанфу получил медаль третьего класса и почетное звание «героический астронавт». Награды были вручены Центральным комитетом Коммунистической партии Китая, Государственным советом и Центральной военной комиссией.

Миссия «Шэньчжоу-13» стала вторым космическим полетом для Чжая, который во второй раз выполнял обязанности командира во время миссии. Он трижды совершал выходы в открытый космос (EVAS), что является самым большим достижением для любого китайского астронавта на сегодняшний день. Этот полет был вторым космическим полетом Вана и первым для Е.

Запущенный 16 октября 2021 года космический корабль «Шэньчжоу-13» отправил троицу в основной модуль китайской космической станции «Тяньхэ», где они жили и работали в течение шести месяцев, что стало самым длительным пребыванием китайских астронавтов в космосе за одну миссию.

Во время своего пребывания на космической станции они дважды выполняли выходы и провели два занятия в прямом эфире. Миссия знаменует собой завершение Китаем проверки ключевых технологий, используемых на космической станции.