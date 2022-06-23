Вашингтон, 23 июня, 2022, 04:30 — ИА Регнум. Американский лидер Джозеф Байден не может обеспечить лидерство США, вызывая беспокойство людей во всём мире. Такое заявление сделала бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, передаёт 22 июня Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Никки Хейли

По мнению Хейли, власти США уделяют чересчур много внимания проблемам, связанным с украино-российским противостоянием, отвлекаясь от действительно важной для страны темы: сближения России с Китаем. Хейли считает, что у США уже нет времени отвлекаться на менее важные для страны вопросы, настала пора активизироваться и «перестать быть мягкими».

По мнению Хейли, весь мир хочет, чтобы Соединённые Штаты были страной-лидером, но при Байдене этого достичь не удаётся. Как указывает экс-постпред США при ООН, истинной целью укрепления российско-китайского партнёрства якобы является уничтожение Запада, но администрация Байдена игнорирует эту проблему, предпочитая заниматься менее важными вещами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден призвал потерпеть подорожание топлива, так как это та цена, которую приходится платить ради наказания России за её политику на Украине.