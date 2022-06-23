Пекин, , 04:28 — REGNUM Китайские исследователи недавно сообщили об открытии нового вида бактериальной транспортной РНК (тРНК), который может помочь синтезу антибиотиков, сообщает Китайская академия наук, передает агентство Синьхуа.

Антибиотики Cgbkgo.ru

Исследовательская группа из Северо-Западного института экологии и ресурсов (NIEER) при академии обнаружила тРНК-Asp-AUC у быстрорастущего пустынного стрептомицета, расшифровала кодоны GAU и нашла его функциональную характеристику.

«Исследование обеспечивает эффективную стратегию увеличения производства антибиотиков и расширения репертуара столь необходимых новых биоактивных метаболитов, вырабатываемых этими ценными бактериями», — сказал исследователь NIER и руководитель исследования Лю Гуансю .

Почвенные микроорганизмы могут продуцировать разнообразные вторичные метаболиты, которые обладают большим потенциалом в производстве синтеза антибиотиков.

Стрептомицет — это разновидность микроорганизма, который может продуцировать различные виды вторичных метаболитов, ценных в клиническом лечении, животноводстве и выращивании устойчивых к инсектицидам культур.

«Результаты нового исследования устанавливают новую парадигму неэффективного спаривания колебательных оснований с участием кодонов GAU в качестве эволюционировавшей стратегии регулирования экспрессии генов и, в частности, биосинтеза антибиотиков», — сказал Лю.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nucleic Acids Research.