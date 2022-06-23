Новым антибиотикам быть. Китайские ученые открыли новый вид тРНК бактерий
Пекин, 23 июня, 2022, 04:28 — ИА Регнум. Китайские исследователи недавно сообщили об открытии нового вида бактериальной транспортной РНК (тРНК), который может помочь синтезу антибиотиков, сообщает Китайская академия наук, передает агентство Синьхуа.
Исследовательская группа из Северо-Западного института экологии и ресурсов (NIEER) при академии обнаружила тРНК-Asp-AUC у быстрорастущего пустынного стрептомицета, расшифровала кодоны GAU и нашла его функциональную характеристику.
Почвенные микроорганизмы могут продуцировать разнообразные вторичные метаболиты, которые обладают большим потенциалом в производстве синтеза антибиотиков.
Стрептомицет — это разновидность микроорганизма, который может продуцировать различные виды вторичных метаболитов, ценных в клиническом лечении, животноводстве и выращивании устойчивых к инсектицидам культур.
Результаты исследования были опубликованы в журнале Nucleic Acids Research.