Пекин, 23 июня, 2022, 04:28 — ИА Регнум. Китайские исследователи недавно сообщили об открытии нового вида бактериальной транспортной РНК (тРНК), который может помочь синтезу антибиотиков, сообщает Китайская академия наук, передает агентство Синьхуа.

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Исследовательская группа из Северо-Западного института экологии и ресурсов (NIEER) при академии обнаружила тРНК-Asp-AUC у быстрорастущего пустынного стрептомицета, расшифровала кодоны GAU и нашла его функциональную характеристику.

«Исследование обеспечивает эффективную стратегию увеличения производства антибиотиков и расширения репертуара столь необходимых новых биоактивных метаболитов, вырабатываемых этими ценными бактериями», — сказал исследователь NIER и руководитель исследования Лю Гуансю .

Почвенные микроорганизмы могут продуцировать разнообразные вторичные метаболиты, которые обладают большим потенциалом в производстве синтеза антибиотиков.

Стрептомицет — это разновидность микроорганизма, который может продуцировать различные виды вторичных метаболитов, ценных в клиническом лечении, животноводстве и выращивании устойчивых к инсектицидам культур.

«Результаты нового исследования устанавливают новую парадигму неэффективного спаривания колебательных оснований с участием кодонов GAU в качестве эволюционировавшей стратегии регулирования экспрессии генов и, в частности, биосинтеза антибиотиков», — сказал Лю.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nucleic Acids Research.