Хабаровск, 23 июня, 2022, 04:29 — ИА Регнум. В Хабаровском крае активно реализуется программа «1000 дворов Дальнего Востока» — снимают старое асфальтовое покрытие, устанавливают детские игровые и спортивные площадки, разбивают цветники, сообщил телеграм-канал Полпредство ДФО.

Детская площадка

Читайте также: В Приамурье отремонтируют почти 100 дворов

Так, в Советской Гавани по программе благоустроят 13 дворовых территорий. Новый проект берет курс на преобразование дворов в мини-парки.

Одним из достоинств программы является участие жителей во всех этапах её реализации, во многих проектах жильцы предусмотрели зоны для пенсионеров, взрослых с детьми, активных молодых людей, парковочные места для автомобилистов.

Современные мини-парки жильцы должны получить к 1 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, намерение отремонтировать 99 дворов в девяти районах Амурской области закрепили контрактами. На эти цели выделено более 670 млн рублей.