Хабаровск, 23 июня, 2022, 04:14 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев 22 июня в торжественной обстановке вручил награду времен Великой Отечественной войны, утерянную десятилетия назад, семье фронтовика-хабаровчанина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Правительство Хабаровского края Медаль «За боевые заслуги»

«Медаль «За боевые заслуги» старшины Родиона Аксиненко спустя почти 80 лет была обнаружена в Белоруссии на «блошином рынке», где перекупщики такие знаки продают за 400 тысяч рублей.⠀

Родион Трофимович был дважды отмечен ей: сначала в 1944 году, потом в 1945-м. Одна из них была утеряна.⠀

Награду фронтовика получил его сын Виталий Родионович», — сказал Михаил Дегтярев.

При этом у сына фронтовика 22 июня был день рождения — он отметил 82 года.

«У меня сегодня день рождения, и это самый необычный подарок. Подарок от моего отца. Уже после смерти его награда вернулась домой. Спасибо», — сердечно поблагодарил Виталий Аксиненко.

Читайте также: Глава Самарской области вручил госнаграды родным героев спецоперации

Как сообщало ИА REGNUM, глава Самарской области Дмитрий Азаров вручил высокие государственные награды родным героев спецоперации на Украине.