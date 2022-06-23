Лондон, 23 июня, 2022, 04:04 — ИА Регнум. Раскол по вопросу поддержки Украины произошёл между странами Евросоюза. Такое заявление сделал британский журналист Эндрю Теттенборн 22 июня в статье для журнала Spectator.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В частности, обозреватель утверждает, что Франция и Германия приняли решение по возможности держаться в стороне и оставить Украину наедине с Россией. Подавляющее число граждан этих стран выступают за мирное урегулирование конфликта любой ценой. Это означает, что ни Париж, ни Берлин не собираются «усиливать» позицию Киева в переговорах с Москвой.

«Откровенно говоря, это означает, что они выбрали держаться в стороне и оставить Украину наедине с Россией в попытке договориться о наиболее приемлемых условиях из возможных», — пояснил Теттенборн.

Журналист уточняет, что такой же позиции по украинскому конфликту придерживаются Италия и Швеция, а самую бескомпромиссную позицию заняли Литва и Польша.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что к саммиту лидеров стран — членов ЕС был подготовлен оптимистический черновик заявления об устойчивости экономики Евросоюза, несмотря на осложнение в связи с ситуацией вокруг Украины.