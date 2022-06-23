Токио, , 04:01 — REGNUM Отношения между Россией и Японией, выстраивавшиеся годами, оказались разрушенными до основания, заявил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Разрушить за один день те отношения доверия, которые были построены между Японией и Россией, и на создание которых были потрачены десятилетия — легко. Но делать этого нельзя. Я очень огорчен и разочарован тем положением, которое сейчас сложилось», — цитирует политика РИА Новости.

Депутат добавил, что действия японских властей привели к тому, что температура отношений между Москвой и Токио опустилась до нуля. По мнению политика, Токио должен принимать решения исходя из сложившейся ситуации и текущего геополитического положения. В этой ситуации японские власти должны идти на диалог с Россией.

Однако, указывает Судзуки, Япония предпочла идти в русле антироссийской политике Запада и присоединилась к санкциям против России. В связи с этим Токио будет испытывать проблемы с поставками энергоресурсов. При этом политик отметил, что отношения между Японией и Россией будут зависеть от позиции именно японских властей, а не российской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минобороны Японии обеспокоилось взаимодействием военно-морского флота России и Китая. По мнению японской стороны, российские и китайские корабли прошли вокруг Японии с якобы согласованием своих действий.

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