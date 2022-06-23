Токио, 23 июня, 2022, 04:01 — ИА Регнум. Отношения между Россией и Японией, выстраивавшиеся годами, оказались разрушенными до основания, заявил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Разрушить за один день те отношения доверия, которые были построены между Японией и Россией, и на создание которых были потрачены десятилетия, — легко. Но делать этого нельзя. Я очень огорчен и разочарован тем положением, которое сейчас сложилось», — цитирует политика РИА Новости.

Депутат добавил, что действия японских властей привели к тому, что температура отношений между Москвой и Токио опустилась до нуля. По мнению политика, Токио должен принимать решения исходя из сложившейся ситуации и текущего геополитического положения. В этой ситуации японские власти должны идти на диалог с Россией.

Однако, указывает Судзуки, Япония предпочла идти в русле антироссийской политики Запада и присоединилась к санкциям против России. В связи с этим Токио будет испытывать проблемы с поставками энергоресурсов. При этом политик отметил, что отношения между Японией и Россией будут зависеть от позиции именно японских властей, а не российской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минобороны Японии обеспокоилось взаимодействием военно-морского флота России и Китая. По мнению японской стороны, российские и китайские корабли прошли вокруг Японии с якобы согласованием своих действий.