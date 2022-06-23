Манагуа , , 03:45 — REGNUM Инфляция, вызванная антироссийскими санкциями Запада, усугубляет спад в экономиках стран Латинской Америки, а сами ограничения стали «бомбой замедленного действия» и провоцируют социальную напряжённость и протесты. Такое заявление сделал второй секретарь Национальной ассамблеи Никарагуа Вильфредо Наварро в беседе с РИА Новости.

Никарагуа Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как уточнил Наварро, санкции Запада против России стали угрозой для экономик Эквадора, Гватемалы, Бразилии, Сальвадора, Гондураса, — тех стран, которые пытаются бороться с кризисом, но сталкивающимся с серьёзными проблемами по мере его углубления. В этих странах не уделяется достаточно внимания проблемам самых бедных классов и нет смягчающих мер, поэтому санкции стали одной из исходных причин социальной напряжённости.

Наварро указал, что в двух странах Южной Америки — Эквадоре и Аргентине, вспыхнули социальные и профсоюзные протесты, вызванные ростом цен на топливо и продукты питания.

В частности, в Эквадоре цены на топливо за последние три месяца выросли вдвое: бензин стоит 2,55 долларов за галлон (3,7 литра), дизельное топливо выросло до двух долларов за галлон. Повышение цен спровоцировало многодневные протесты коренного населения и общественных организаций. Президент Эквадора Гильермо Лассо издал указ о введении чрезвычайного положения в связи с многочисленными акциями протеста в стране.

В Аргентине начались бессрочные акции протеста, организованные профсоюзами работников транспорта. Протестующие перекрывают автотрассы, требуя от властей наладить поставки дизельного топлива и урегулировать его цену на фоне возникшего дефицита.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Никарагуа раскритиковали устный доклад Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о положении дел в этой стране.

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