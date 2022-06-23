Вашингтон, , 03:16 — REGNUM Вывоз украинского зерна через порт Одессы был назван в США оптимальным вариантом из всех существующих. Соответствующее заявление сделал 22 июня заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер в ходе форума высокого уровня с участием представителей США и ЕС, посвященного украинскому кризису.

Вывоз зерна с Украины Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Вариант вывоза зерна через одесский порт Файнер назвал «лучшим во всех отношениях». Этот путь позволяет экспортировать по Чёрному морю зерно в полном объёме и количестве. При этом Файнер отметил, что вариант проблематичен для осуществления, так как Россия «использует свой флот, чтобы блокировать этот порт», чтобы, по словам Файнера, не дать Украине шанса доставить зерно на мировой рынок.

В качестве второго варианта американский чиновник назвал вывоз зерна через территорию Белоруссии. Но и это направление Файнер назвал «крайне проблематичным», поскольку «там размещены российские войска».

Напомним, страны Запада обвиняют Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки и блокировке путей его вывоза. В свою очередь, Москва категорически отвергает подобные обвинения, поясняя, что все препятствия на пути вывоза зерна создаёт исключительно украинская сторона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила готовность российской стороны готова оказывать содействие в вывозе зерна с Украины на иностранных судах.

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