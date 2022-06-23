Москва, 23 июня, 2022, 03:11 — ИА Регнум. Общая площадь природных пожаров на территории России выросла на 13 тыс. гектаров, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

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По ее данным, утром 22 июня в стране действовали 52 очага возгораний на общей площади 51 582 гектара. За сутки удалось ликвидировать 37 пожаров на 2118 гектарах.

«На 00:00 мск 23 июня 2022 г. на территории Российской Федерации действовало 68 лесных пожаров на площади 64 963 га, по которым проводились работы по активному тушению», — указали в ведомстве.

Отмечается, что наиболее масштабные очаги возгораний зафиксированы на Чукотке, в Якутии и Иркутской области. На эти регионы приходится большая часть площадей, охваченных огнем. Также небольшие очаги природных пожаров зафиксированы в Алтайском и Красноярском краях, в Туве, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО, а также в Сахалинской области.