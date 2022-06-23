Москва, 23 июня 2022, 02:59 — REGNUM В ходе приватизационных торгов, намеченных на 25 июля 2022 года, планируется реализовать государственный пакет акций АО «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы». Пакет, составляющий более 25% акций, планируется продать со стартовой ценой 75 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные «Российского аукционного дома».

Торги
Торги

Шаг на повышение цены составит 500 тыс. рублей. Участникам предлагается выкупить 6 283 акций АО (25,01%).

Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы был создан в 2005 году и входит в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса России. У АО есть два филиала — в Санкт-Петербурге и Воронеже.

По основным видам деятельности НТЦ РЭБ среди прочего занимается разработками в сфере радиоэлектронной борьбы по заказам Минобороны России, Минпромторга России и других заинтересованных ведомств. Выручка по итогам 2020 года превысила 1,8 млрд рублей, а по итогам 2021 года — 61,8 млн рублей. В планах на 2022 год выпустить и реализовать продукции на 2,2 млрд рублей.

В активе компании — здание общей площадью 2712,49 кв. м в собственности и два здания в аренде.

Напомним, ранее в Красноярском крае на продажу выставили государственную птицефабрику.