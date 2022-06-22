Москва, 23 июня, 2022, 02:59 — ИА Регнум. В ходе приватизационных торгов, намеченных на 25 июля 2022 года, планируется реализовать государственный пакет акций АО «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы». Пакет, составляющий более 25% акций, планируется продать со стартовой ценой 75 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные «Российского аукционного дома».

Торги

Шаг на повышение цены составит 500 тыс. рублей. Участникам предлагается выкупить 6 283 акций АО (25,01%).

Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы был создан в 2005 году и входит в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса России. У АО есть два филиала — в Санкт-Петербурге и Воронеже.

По основным видам деятельности НТЦ РЭБ среди прочего занимается разработками в сфере радиоэлектронной борьбы по заказам Минобороны России, Минпромторга России и других заинтересованных ведомств. Выручка по итогам 2020 года превысила 1,8 млрд рублей, а по итогам 2021 года — 61,8 млн рублей. В планах на 2022 год выпустить и реализовать продукции на 2,2 млрд рублей.

В активе компании — здание общей площадью 2712,49 кв. м в собственности и два здания в аренде.

Напомним, ранее в Красноярском крае на продажу выставили государственную птицефабрику.