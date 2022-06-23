Вашингтон, , 02:49 — REGNUM США столкнутся с проблемой, когда Китай снимет жесткие ограничения против коронавируса, что вызовет рост спроса на нефть. Об этом заявил американский министр энергетики Дженнифер Грэнхолм 22 июня на брифинге.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Она также утверждает, что ситуация на Украине спровоцировала увеличение цен на топливо, стоимость которого сильно влияет на инфляцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня глава Белого дома Джо Байден заявил, что американские нефтяные компании должны наращивать масштабы переработки нефти, чтобы улучшить ситуацию на топливном рынке в США.

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