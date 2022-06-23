Грозный, , 02:34 — REGNUM Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) были взяты в плотное кольцо у населённых пунктов Золотое и Горское в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 23 июня сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Оперативная информация непосредственно с линии соприкосновения поступает от бойцов специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. На месте грамотно работают наши ребята под командованием дорогого брата Героя России Замида Чалаева. По имеющейся достоверной информации, противник взят в плотное кольцо между населенными пунктами Золотое и Горское, тем самым закрыты все пути отступления», — так пишет глава Чечни.

По словам Кадырова, грамотно продуманная стратегия наших войск дала хорошие плоды, украинские боевики несут большие потери в живой силе, их положение очень плачевное и «чревато серьезными последствиями в виде скорого сокрушительного поражения».

Чеченский лидер отмечает, что у всех украинских националистов, которым довелось почувствовать профессионализм чеченских силовиков «на своей шкуре», есть только два выхода: либо капитулировать, либо уйти «в досрочный отпуск в компании с Бандерой».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Чечни Кадыров обещал в скором времени сообщить о взятии под контроль российских войск Лисичанска.

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