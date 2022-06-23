Москва, 23 июня, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Инфляция в Москве в мае 2022 составила 0,1% к апрелю, что стало самым низким показателем с начала года. Об этом 23 июня сообщил руководитель департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

ИА REGNUM Инфляция

Из непродовольственных товаров в мае больше всего подешевели цифровая техника. Снижение цен на неё составил 3,5–3,7%, следом идёт галантерея, которая опустилась в цене на 2,1%, мебель — на 2% и медикаменты — на 1,3%.

«В основном речь идет о категориях товаров с высокой долей импортной продукции, которая ранее подорожала, а затем стала дешеветь в связи с укреплением курса рубля. По той же причине зафиксировано снижение стоимости зарубежных туров по отдельным направлениям. Так, поездки в Египет упали в цене на 15,7 процента, в ОАЭ — на 12,8 процента, в Турцию — на 6,7 процента», — отметил Пуртов.

Что касается продуктов питания, то в мае на территории столицы сильнее всего снизилась стоимость огурцов — на 15,4%, помидоров — на 11,8%, капусты — на 9,6%, а также груш — на 3,1%.