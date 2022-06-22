Сан-Франциско, США, 23 июня, 2022, 02:28 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате стрельбы в поезде в американском Сан-Франциско (штат Калифорния), сообщает пресс-служба местной полиции.

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Сообщается, что стрельба произошла в поезде на станции Муни-Форест. Сотрудникам полиции не удалось оперативно прибыть на станцию, к этому времени поезд уже тронулся. Догнать состав удалось лишь на станции Кастро. Там полицейские вошли в поезд и обнаружили тело одного погибшего, а также раненого человека.

Отмечается, что преступнику удалось скрыться с места происшествия. По предварительной версии, стрельбе предшествовал бытовой конфликт между нападавшим и пострадавшими. Ведется расследование.