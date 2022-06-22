Санкт-Петербург, 23 июня, 2022, 02:20 — ИА Регнум. Контракт на проектирование и строительство школы на 1100 учеников в Московском районе Санкт-Петербурга подписан на сумму 2,124 млрд рублей, из которых 45,5 млн рублей за услуги проектирования, а 2,045 млрд рублей за строительно-монтажные работы. Контракт перешел в стадию исполнения, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Из заявок двух участников соответствующего тендера, проведенного госучреждением «Фонд капитального строительства и реконструкции», одна была отклонена как не соответствующая требованиям. В итоге победителем признали ООО «КВС», которое учреждено в Ленобласти в 2003 году. Владелец — Владимир Трекин.

Напомним, построить объект с плавательными бассейнами должны до 10 декабря 2024 года. Его ориентировочная общая площадь — 27 500 кв. м.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также на ремонт образовательных учреждений Белгорода в 2022 году выделят свыше 2 млрд рублей.