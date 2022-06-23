Бразилиа, , 02:13 — REGNUM Бывший министр образования Бразилии Милтон Рибейру арестован по обвинению в коррупции, заявил бразильский президент Жаир Болсонару в интервью радиостанции Radio Itatiaia.

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Источник агентства Reuters в полиции уточнил, что арест экс-чиновника является частью операции «Платный доступ», связанной с расследованием расходования средств из государственного фонда развития образования.

Рибейру находился на посту главы ведомства до марта 2022 года. Он был третьим министром образования, который ушел в отставку в период президентства Болсонару.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта бывший президент Бразилии Луис Лула да Силва заявил, что страной правит психопат, явно намекая на Жаира Болсонару.

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