Новосибирская область, 30 мая, 2007, 17:47 — ИА Регнум. Завершена разработка Схемы территориального планирования Новосибирской области на период до 2025 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, 30 мая разработчики представили ее губернатору.

Напомним, что разработка схемы началась в 2005 году по инициативе администрации Новосибирской области. На это из областного бюджета было выделено 12 млн рублей. Научно-исследовательскую работу проводили специалисты московского института ЦНИИП градостроительства РААСН.

Как заявил на заседании 30 мая заместитель губернатора Владимир Анисимов , главная цель работы заключена в создании предпосылок повышения эффективности управления развитием территории области посредством принятия решений по ее пространственной организации

Проект состоит из двух частей - текстовой и графической. Текстовая представляет собой научный отчет, состоящий из пояснительных записок по разным разделам. К примеру, есть анализ условий, тенденций и предпосылок совершенствования пространственной организации территории области, географическое и геополитическое положение, агропромышленный, водохозяйственный и рекреационные комплексы, транспортная и инженерная инфраструктура. Графическая часть работы содержит набор картосхем, которые характеризуют современное положение дел.

Комментируя представленную информацию, губернатор Виктор Толоконский подчеркнул: "Схема территориального планирования определяет возможности развития региона по всем ключевым направлениям, дополняет общую стратегию развития региона. Этот документ предлагает конкретные решения по более эффективному использованию территории области", - сказал Виктор Толоконский.

В настоящее время проект Схемы территориального планирования направлен главам всех районов и городов, в ближайшие дни к ее обсуждению подключится экспертное сообщество.