Сакраменто, США, , 02:06 — REGNUM Женщина погибла в результате удара молнии на юге американского штата Калифорния, сообщает The Los Angeles Times.

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По ее данным, женщина с двумя собаками прогуливалась на берегу реки в городе Пико-Ривьера. Полиция отмечает, что шанс попадания молнии в такой ситуации равен одному к миллиону. Отмечается, что от удара молнии погибли и женщина, и ее питомцы. В связи с произошедшим власти города призвали жителей воздержаться от прогулок на открытом воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня в Республике Алтай в мужчину ударила молния. Пострадавшего направили в больницу. Отмечалось, что мужчине удалось выжить.

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