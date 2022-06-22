Сакраменто, США, 23 июня, 2022, 02:06 — ИА Регнум. Женщина погибла в результате удара молнии на юге американского штата Калифорния, сообщает The Los Angeles Times.

oompa123 Молния

По ее данным, женщина с двумя собаками прогуливалась на берегу реки в городе Пико-Ривьера. Полиция отмечает, что шанс попадания молнии в такой ситуации равен одному к миллиону. Отмечается, что от удара молнии погибли и женщина, и ее питомцы. В связи с произошедшим власти города призвали жителей воздержаться от прогулок на открытом воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня в Республике Алтай в мужчину ударила молния. Пострадавшего направили в больницу. Отмечалось, что мужчине удалось выжить.