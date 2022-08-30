Оттава, 23 июня, 2022, 01:54 — ИА Регнум. Вопрос с поставками турбин для газопровода «Северный поток», вероятно, будет обсуждаться на полях саммита G7, заявил глава министерства природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон, сообщает агентство Reuters.

Канада

«Я уверен, что он всплывет, по крайней мере, в коридорах G7… Я бы не рассчитывал на то, что мы найдем решение перед завершением саммита», — заявил он.

При этом министр выразил обеспокоенность ситуацией с поставками газа в Европу из-за проблем с турбинами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Германия и Канада провели переговоры по ситуации вокруг газовых турбин от компании Siemens. Отмечалось, что каких-либо договоренностей на переговорах достигнуть не удалось.