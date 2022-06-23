Гвиана, Франция, 23 июня 2022, 01:42 — REGNUM С космодрома Куру во Французской Гвиане 22 июня стартовала тяжёлая ракета-носитель Ariane-5 с двумя спутниками связи на борту. Трансляция пуска ведётся на сайте компании Arianespace.
На геостационарную орбиту будут доставлены спутник Measat-3d малайзийского спутникового оператора и индийский телекоммуникационный спутник GSAT-24 компании NewSpace India Limited.
Как сообщало ИА REGNUM, первый запуск новой модификации европейской лёгкой ракеты-носителя Vega-C запланирован на июль 2022 года.
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