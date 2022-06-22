Гвиана, Франция, 23 июня, 2022, 01:42 — ИА Регнум. С космодрома Куру во Французской Гвиане 22 июня стартовала тяжёлая ракета-носитель Ariane-5 с двумя спутниками связи на борту. Трансляция пуска ведётся на сайте компании Arianespace.

Card1225 Ракета-носитель Ariane 5

пресс-служба Arianespace «Это второй запуск, осуществлённый Arianespace с начала 2022 года. Цель миссии — вывести спутники общей массой более 10 тонн на геостационарную орбиту».

На геостационарную орбиту будут доставлены спутник Measat-3d малайзийского спутникового оператора и индийский телекоммуникационный спутник GSAT-24 компании NewSpace India Limited.

Как сообщало ИА REGNUM, первый запуск новой модификации европейской лёгкой ракеты-носителя Vega-C запланирован на июль 2022 года.