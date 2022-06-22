Амстердам, 23 июня, 2022, 01:39 — ИА Регнум. 22 июня 49-летний нидерландский специалист Алфред Схредер занял пост главного тренера основной команды амстердамского «Аякса». На этом посту Схредер сменил Эрика тен Хага, ушедшего после завершения прошедшего сезона на альтернативную должность в «Манчестер Юнайтед».

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Как сообщает пресс-служба амстердамского клуба, специалист заключил с клубом двухлетнее соглашение, рассчитанное до конца сезона 2023/24. Также в контракте предусмотрена опция продления еще на один сезон.

Ранее Алфред Схредер возглавлял «Твенте», Хоффенхайм» и «Брюгге», а также занимал должность ассистента главного тренера в «Хоффенхайме» (2015-2017), «Аяксе» (2018-2019) и «Барселоне» (2020-2021).