Буэнос-Айрес, , 01:36 — REGNUM Судебный процесс в отношении восьми медработников, причастных к лечению чемпиона мира по футболу Диего Марадоны начался в аргентинском городе Сан-Исидоро. Об этом 22 июня сообщило Agence France-Presse (AFP).

Граффити Диего Марадона Cadaverexquisito

Марадона скончался 25 ноября 2020 года от сердечной недостаточности, которая привела к отёку легких. Полиция заподозрила в халатности личного врача футболиста и медсестру, дежурившую в день его смерти и начала расследование. В конце 2021 года генеральная прокуратура передала в суд дело о смерти Марадоны. Обвиняемыми по данному делу проходят восемь медицинских работников, им грозит от восьми до 25 лет лишения свободы по обвинению в непредумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.

В число обвиняемых вошли нейрохирург Марадоны Леопольдо Луке, психиатр Астана Косачев и психолог Карлос Диас. По данным прокуратуры, лечение чемпиона мира проводилось очень невнимательно, а врачи проявили халатность и безрассудство, приведшие к гибели звезды футбола. Как сообщили прокуратуре люди, посещавшие дом Марадоны, где он находился после операции на головном мозге, место его пребывания не было оборудовано, как положено по стандартам ухода за пациентами после подобных операций. Поясняется, что при должном врачебном вмешательстве гибели футболиста можно было избежать.

Аргентинский футболист Марадона скончался на 61-м году жизни. Он был чемпионом мира по футболу 1986 года вице-чемпионом мира 1990 года и чемпионом мира среди молодёжных команд 1979 года. Марадона назван лучшим футболистом XX века по результатам голосования на официальном сайте ФИФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе 113 матчей и 50 мячей за сборную Аргентины.