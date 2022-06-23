Париж, , 01:35 — REGNUM 55-летний французский наставник «Ниццы» Кристоф Гальетье в ближайшее время возглавит «Пари Сен-Жермен». Как сообщает издание L’Equipe, стороны уже согласовали условия двухлетнего контракта.

Маурицио Почеттино Mithcell Sauvare

По информации источника, в соглашении Гальтье с «ПСЖ» также будет предусмотрена опция автоматического продления контракта на один сезон. Зарплата французского специалиста будет меньше, чем у нынешнего тренера парижского клуба Маурицио Почеттино.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Кристофера Гальтье поддерживает новый спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампуш. Под руководство Гальтье «Ницца» в прошедшем сезоне с двадцатью победами, одиннадцатью поражениями и 66-ю набранными очками заняла пятую позицию в турнирной таблице Лиги 1 2021/22.