Вашингтон, 23 июня, 2022, 01:35 — ИА Регнум. Американские власти уверены, что Турция в конце концов снимет возражения по принятию Финляндии и Швеции в НАТО, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Заявление администрации США сделано на фоне поездки главы государства Джо Байдена на встречу лидеров Группы семи (G7) в Германию, а также на саммит НАТО в Испанию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские власти якобы не устанавливали каких-либо сроков по принятию Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, но надеялись, что это произойдет быстро.