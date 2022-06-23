Турин, Италия, , 01:32 — REGNUM 27-летний центральный полузащитник национальной сборной Франции по футболу Адриен Рабьо отказался переходить из туринского «Ювентуса» в «Ньюкасл». Об этом 22 июня сообщила итальянская газета La Gazzetta dello Sport.

Адриен Рабьо в составе «ПСЖ» Liondartois

По информации источника, футболист планирует продолжить карьеру в клубе, который выступает в Лиге Чемпионов УЕФА,

В прошедшем сезоне Адриен Рабьо принял участие в 32-х матчах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился двумя голевыми передачами. Также француз получил пять желтых карточек.

Рабьо выступает за «Ювентус» с 1 июля 2019 года после перехода из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. Текущее соглашение хавбэка со «старой синьорой» рассчитано до 30 июня 2023 года.