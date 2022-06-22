Париж, 23 июня, 2022, 01:28 — ИА Регнум. 1 июля 2022 года соглашение 30-летнего флангового нападающего сборной Бразилии Неймара с «Пари Сен-Жермен» будет автоматически продлено до конца сезона 2026/27. Об этом 22 июня сообщило издание L’Equipe.

Antoine Dellenbach Неймар

Текущее соглашение Неймара с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильца в 75 миллионов евро.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Неймар набрал 19 (13+6) очков по системе гол+пас в 22-х матчах регулярного чемпионата. В составе сборной Бразилии на счету нападающего восемь голов и восемь ассистов в десяти матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Неймар выступает за «Пари Сен-Жермен» с 3 августа 2017 года после перехода из каталонской «Барселоны» за 222 миллиона евро.