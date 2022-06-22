Санкт-Петербург, 23 июня, 2022, 01:19 — ИА Регнум. 35-летний экс-защитник мадридского «Реала», «Манчестер Сити» и санкт-петербургского «Зенита» Хави Гарсия объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Об этом сообщил в своих социальных сетях.

Логотип «Зенита»

За «Зенит» Хави Гарсия выступал в период с 14 августа 2014 по 14 августа 2017 года. Летом 2017 года футболиста у «сине-бело-голубых» выкупил испанский «Бетис» за 1,5 миллиона евро. Последние два года футболист числился в составе «Боавишты».

В прошедшем сезоне португальской Примейры Лиги 2021/22 Хави Гарсия принял участие в восемнадцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и получил четыре желтые карточки.