Рим, , 01:12 — REGNUM Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо планирует подписать в «Рому» 32-летнего испанского защитника мадридского «Реала» Начо Фернандеса. Об этом 22 июня сообщило издание Sport. es.

Игроки сборной России Юрий Жирков и сборной Испании Начо Фернандес Андрей Пронин © ИА REGNUM

По информации источника, в подписании Начо также заинтересован миланский «Интер».

Текущее соглашение 32-летнего испанца со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 7 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Начо Фернандес принял участие в 28-ми матчах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и получил семь желтых карточек.

Стоит отметить, что Начо Фернандес был переведен в главную команду «Реала» в 2013-м году, когда клуб возглавлял португальский специалист.