Рига, 23 июня, 2022, 01:12 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Латвии призвало своих граждан не ездить в Белоруссию, несмотря на безвизовый режим. Как утверждает МИД прибалтийской республики, уже зафиксирован случай ареста латвийского гражданина из-за сообщений в его телефоне. Сейчас он якобы находится в психиатрической больнице. Об этом сообщает ресурс La. lv.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

«В настоящее время задержан один гражданин Латвии. Его телефон проверили, и властям не понравились сообщения, осуждающие режим Лукашенко. Его поместили под стражу. Когда сотрудники консульства быстро прибыли на встречу с задержанным, то его уже не застали, поскольку его на месяц поместили в закрытую психиатрическую больницу для проведения экспертиз», — заявила парламентский секретарь МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевич.

Как сообщало ИА REGNUM, безвизовый порядок въезда в Белоруссию был разрешён для граждан Литвы и Латвии с 15 апреля по 15 мая. Позже безвиз был продлён до конца года.