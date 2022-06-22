Москва, 23 июня, 2022, 01:06 — ИА Регнум. 22 июня на официальном сайте московского «Торпедо» объявили о выкупе 20-летнего российского центрального полузащитника «Краснодара» Богдана Рейхмена. Сумма трансфера составила 120 тысяч евро.

ФК «Краснодар»

В прошедшем сезоне Футбольной Национальной Лиги 2021/22 Богдан Рейхмен принял участие в 31-м матче за вторую команду «быков», в котором отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

На данный момент трансферная стоимость 20-летнего полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 350 тысяч евро.