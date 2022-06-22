Киев, 23 июня, 2022, 01:09 — ИА Регнум. В Житомирской области сотрудники СБУ арестовали активы Овручского щебëночного завода Гомельского городского дорожного строительно-ремонтного треста, расположенного в селе Бондари Коростенского района Житомирской области. Согласно реестру, владельцем этого предприятия является Гомельский городской совет депутатов. Информация об этом размещена в телеграм-канале СБУ.

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По данным СБУ, предприятие было связано с российским правительством: «Их конечными бенефициарами являются представители кремлëвских бизнес-структур».

Как сообщалоИА REGNUM, ранее СБУ инициировала арест активов «Белорусской нефтяной компании» из-за «причастности к финансированию агрессии России».