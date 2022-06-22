Тегеран, 23 июня, 2022, 00:55 — ИА Регнум. Иран направил два грузовых самолета с гуманитарной помощью для Афганистана в связи с разрушительным землетрясением в республике, сообщает пресс-служба иранского посольства в Кабуле.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Дипломаты выразили свои соболезнования родным и близким погибших в результате стихийного бедствия. Также в посольстве заявили, что Тегеран предпринимает необходимые меры, чтобы оказать помощь пострадавшим в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в провинциях Хост и Пактика произошло землетрясение магнитудой 6,1. В результате стихийного бедствия погибли не менее 1500 человек, еще около 2000 человек получили травмы различной степени тяжести.