Гродно, Белоруссия, 23 июня, 2022, 01:07 — ИА Регнум. В Гродно один из потерпевших по делу группы белорусского оппозиционераНиколая Автуховича оценил причинëнный ему моральный ущерб в 15 тысяч белорусских рублей (около 315 тысяч российских рублей). Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Речь идëт о сотруднике Волковысского РОВД. В начале октября 2020 года его машину взорвали, а недостроенный дом подожгли. Милиционер заявил об угрозах его жизни и здоровью.

Потерпевший подал иск ко всем 12 фигурантам дела о возмещении морального и имущественного ущерба. Моральный ущерб оценили в 15 тысяч белорусских рублей.

Предполагаемый виновник поджогаПавел Сава полностью признал вину. Остальные, в том числе Николай Автухович, отказались это делать.