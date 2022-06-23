Вашингтон, , 00:50 — REGNUM Власти США не хотят создавать помех для экспорта продовольствия и удобрений из России в другие страны, заявил журналистам помощник американского госсекретаря по делам экономики и бизнеса Рамин Толуи.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметил, что при возникновении проблем в проведении таких транзакций, государства должны обращаться в министерство финансов Соединенных Штатов и подведомственное ему управление по контролю за иностранными активами, которое отвечает за санкционную политику.

Кроме того, страны могут отправлять запросы в американские посольства, которые расположены на их территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня глава европейской дипломатии верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что все, кто хочет приобретать российское продовольствие и удобрения из РФ может продолжать это свободно делать.

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