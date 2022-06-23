Буйнакск, Дагестан, , 00:42 — REGNUM В Буйнакские больницы за период с 19 по 22 июня госпитализировали 55 человек с признаками пищевого отравления. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Дагестана.

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пресс-служба Минздрава Дагестана «С жалобами на тошноту, рвоту, диарею, боли в животе и повышение температуры до 37 градусов в село Нижнее Казанище Буйнакского района за медицинской помощью обратилось 55 человек».

По данным ведомства, тяжёлых случаев болезни не зарегистрировано, более 80% пострадавших являются взрослыми. Все отравившиеся были помещены в Центральную городскую (ЦГБ) и Буйнакскую районную (ЦРБ) больницы.

Отмечается, что причиной отравления могли оказаться употребляемые во время праздничного мероприятия кондитерские изделия.

Как сообщало ИА REGNUM, семь детей из тринадцати отравившихся находятся в больнице Верхневилюйского района Якутии. Известно, что все они ели еду из пунктов быстрого питания.

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