Манчестер, Великобритания, , 00:33 — REGNUM 27-летний фланговый нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии по футболу Рахим Стерлинг пока еще не определился со своим будущим. Об этом 23 июня сообщило издание BBC.

Рахим Стерлинг Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что к подписанию футболиста ближе всего лондонский «Челси». Также в трансфере Стерлинга заинтересованы мадридский «Реал» и каталонская «Барселона».

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Рахим Стерлинг принял участие в тридцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету Стерлинга 5 (3+2) очков по системе гол+пас в двенадцати встречах.

Текущее соглашение Стерлинга с «горожанами» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает английского нападающего в 70 миллионов евро.