Севилья, Испания, 23 июня, 2022, 00:30 — ИА Регнум. 23-летний центральный защитник «Севильи» и сборной Франции Жюль Кунде уже согласовал условия личного контракта с лондонским «Челси», выступающим в Английской Премьер-лиге. Об этом 23 июня сообщило издание Marca.

Adrien33000 Жюль Кунде

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона», к переходу в которую склонялся футболист, отказалась платить «Севилье» требуемые за футболиста 65-70 миллионов евро.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Жюль Кунде принял участие в 32-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также футболист получил две желтые и две красные карточки.

На данный момент трансферная стоимость Кунде, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.