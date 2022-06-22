Краснодар, 23 июня, 2022, 00:19 — ИА Регнум. 27-летний нидерландский атакующий полузащитника «Краснодара» Тонни Вилена планирует приостановить действие контракта с «быками» до 2023 года. Футболист намерен воспользоваться новым правилом ФИФА. Об этом 22 июня сообщило издание «РБ Спорт».

ФК «Краснодар»

По информации источника, Вилена планирует продолжить карьеру в «Эспаньоле», за который выступал в прошлом сезоне на правах свободного агента. В составе испанского клуба нидерландский хавбэк принял участие в семнадцати турах Примеры 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Тонни Вилена выступает за «Краснодар» с 1 июля 2019 года после перехода из «Фейеноорда» за 9 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 27-летнего нидерландского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.