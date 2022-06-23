Саранск, , 00:13 — REGNUM В Мордовии по итогам января-мая текущего года выявлено более 1,4 тыс. нарушений закона в сфере оплаты труда. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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Для устранения нарушений принесено 72 протеста, в суд направлено 404 исковых заявления, внесено 119 представлений. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 235 лиц, о недопустимости нарушений закона предостережено 28 лиц.

В целом погашена задолженность по выплате заработной платы на общую сумму 156 млн рублей. Защищены права почти 6 тыс. работников республиканских предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, суммарная задолженность по заработной плате в России в апреле снизилась на 119,1 млн рублей, или на 11,8%, и по состоянию на 1 мая составила 889 млн рублей.

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