Нью-Йорк, США, 23 июня, 2022, 00:04 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 22 июня незначительным снижением на фоне выступления главы ФРС об уровне инфляции и перспективах роста ключевой ставки.

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовые рынки

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 47,12 пункта (0,15%), до уровня 30 483,13 пункта. S& P 500 подешевел на 4,90 пункта (0,13%), до уровня 3759,89 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 16,22 пункта (0,15%), до уровня 11 053,08 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $5,21 (4,76%), до уровня $104,31 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 21 июня — первого рабочего дня недели после празднования «Дня освобождения от рабства» — ростом, демонстрируя отскок после падения.

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